Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0311 --Wohnwagen nach Diebstahl in Frankreich geortet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting / Frankreich Zeit: 14.04.19 - 16.04.2019

Mitte April entwendeten vermutlich mehrere Personen einen hochwertigen Wohnwagen aus Bremen-Huchting. Dank eines installierten GPS-Trackers konnte der Caravan nur einen Tag später in Frankreich geortet und sichergestellt werden.

Der 71 Jahre alte Besitzer parkte seinen Wohnwagen in der Nacht vom 14.04.2019 auf den 15.04.2019 auf dem Parkstreifen vor seinem Haus, als er am frühen Morgen den Diebstahl feststellte. Trotz Deichselsicherung und Kralle schafften es die Diebe, das neuwertige Gefährt zu entwenden. Bereits wenige Stunden nach der Tat gelang es aufgrund des verbauten GPS-Senders, den Wohnwagen in Frankreich nahe der belgischen Grenze zu orten. Durch die schnelle Zusammenarbeit der Polizei Bremen, des Bundeskriminalamtes und der französischen Polizei stellten Einsatzkräfte den Caravan am Abend des 16.04.2019 in der Nähe der französischen Stadt Maubeuge sicher. Im Zugfahrzeug befanden sich zwei 41 Jahre alte Männer, die vorläufig festgenommen wurden. Aufgrund der professionellen Tatausführung geht die Polizei von einer länderübergreifend agierenden Täterbande aus. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, empfiehlt die Polizei Bremen Wohnwagenbesitzern beim Diebstahlschutz immer auf mehrere Komponenten zu setzen. Schützen Sie Ihren Reisebegleiter sowohl durch mechanische Systeme wie zum Beispiel Deichselsicherungen, Türschlösser, Krallen oder verstärkte Fenster, aber auch elektronisch wie in diesem Fall einem GPS-Tracker oder einer Alarmanlage.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell