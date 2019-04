Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0283 --Verlorene Ladung auf der Autobahn--

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Bundesautobahn 1, FR OS Zeit: 25.04.19, 06.40 bis 13.00 Uhr

Ein Sattelschlepper verlor am Donnerstagmorgen auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Höhe der Anschlussstelle Arsten eine erhebliche Menge Ladung. Die Fahrstreifen mussten teilweise mehrere Stunden gesperrt werden.

Der 36 Jahre alte Lkw-Fahrer befuhr gegen 6.20 Uhr die A1, als er in Höhe der Anschlussstelle Arsten beim Bremsen das geladene Tierfuttermittel auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen verlor. Durch die nachfolgenden Autos wurde eine erhebliche Menge auch auf der linken Spur verteilt, sodass die Autobahn teilweise komplett gesperrt werden musste. Gegen 10 Uhr konnte der mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 13 Uhr die komplette Fahrbahn. Die Sperrungen führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der 36-jährige Fahrer aus der Ukraine hinterließ eine Sicherheitsleistung und durfte nach der Reinigung seines Fahrzeuges und ordentlicher Ladungssicherung seine Fahrt fortsetzen.

Bei der Anfahrt zur Unfallstelle dokumentierten Einsatzkräfte mehrere Lkw´s, die trotz geschaltetem Überholverbot auf der mittleren Spur fuhren und so die Rettungsgasse erheblich beeinträchtigten. Den Fahrern gehen entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen zu.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell