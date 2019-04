POL-HB: Nr.: 0278--Neuer Leiter der Wasserschutzpolizei Bremen

Polizei Bremen

Ort: Bremerhaven Zeit: 18.04.19, 13.00 Uhr

Im Februar übernahm der Polizeioberrat Uwe Old die Leitung der Wasserschutzpolizei des Landes der Polizei Bremen. Zuvor hatte er die für Bremen und Bremerhaven zuständige Wasserschutzpolizei bereits kommissarisch geleitet. Am vergangenen Donnerstag, den 18.04.2019 wurde der Polizeioberrat feierlich als neuer Leiter unter anderem durch den Polizeipräsidenten, Lutz Müller begrüßt.

Der 56-Jährige war zuvor stellvertretender Leiter der Verkehrspolizei Bremen. Er kam nach seiner Bundeswehrzeit und einer mehrjährigen Fahrzeit in der zivilen Seefahrt im Jahr 1990 zur Polizei Bremen. Bereits als junger Polizeibeamter hat Uwe Old in verschiedenen Funktionen bei der Wasserschutzpolizei seinen Dienst versehen. Er ist der Nachfolger des Leitenden Polizeidirektors Gerhard Schulze, der die Leitung der Bereitschaftspolizei übernommen hat. Zahlreiche Gäste erschienen in der letzten Woche in Bremerhaven, um den neuen Leiter der Wasserschutzpolizei bei seiner offiziellen Amtseinführung zu begleiten. Mit dabei waren unter anderem der Polizeipräsident - Lutz Müller, der Polizeivizepräsident - Dirk Fasse, der Leiter der Direktion Einsatz - Rainer Zottmann, der Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven - Harry Götze, Vertreter weiterer Wasserschutzpolizeien sowie der vorherige Leiter der Wasserschutzpolizei - Gerhard Schulze.

"Ich freue mich wieder zurück zu sein und darauf, gemeinsam mit einem professionellen Team für die maritime Sicherheit der Menschen in Bremen und Bremerhaven zu sorgen", sagt Uwe Old.

