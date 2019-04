Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0264 --Drogen & Plagiate --

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, Neuenkirchener Weg Zeit: 12.04.19, 21:30 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei durchsuchten am Wochenende eine Wohnung sowie ein leerstehendes Geschäft in Blumenthal und fanden dabei unter anderem Drogen und mutmaßliche Fälschungsartikel. Ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Am Freitagabend flüchteten im Neuenkirchener Weg zwei Männer bei Erblicken eines Streifenwagens in eine leerstehende Lokalität und verließen diese fluchtartig über einen Hinterhof. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der Flüchtenden noch in ebenjenem Hinterhof antreffen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeikräfte ein Messer sowie eine größere Menge Bargeld. Während der Kontrolle des 29-Jährigen nahmen die Streifenbeamten aus dem Inneren der Lokalität starken Marihuanageruch wahr. Eine Überprüfung des Gebäudes ergab jedoch schnell Aufschluss über den Geruchsursprung - in mehreren Räumen konnten die Polizisten diverse Verkaufseinheiten Cannabis und Kokain, sowie Bargeld und typisches Drogenequipment feststellen. Eine kleinere Menge Drogen fanden die Einsatzkräfte zudem in dem vom Tatverdächtigen genutzten Fahrzeug, das vor dem Gebäude stand. Auch die Wohnung der 29-Jährigen geriet ins Visier der Streifenbeamten. Hier fanden die Polizisten zwar keine Drogen, jedoch mehrere mutmaßlich gefälschte Markenartikel.

Gegen den 29 Jahre alten Bremer wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Markengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem zweiten Mann verlief negativ. Hierzu dauern die Ermittlungen weiter an. Die Polizei Bremen geht konsequent gegen Drogenhandel vor und bekämpft diesen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Täglich führen Einsatzkräfte stadtweit Maßnahmen gegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz durch.

