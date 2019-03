Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0227 --42-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle--

Ort: Bremen-Hemelingen, Osterhop/Hinter den Ellern Zeit: 30.03.19, 22:30 Uhr

Am späten Samstagabend versuchte ein 42 Jahre alter Mann in Bremen-Hemelingen mit seinem BMW vor der Polizei zu fliehen. Mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein Streifenwagen, wurden dabei beschädigt. Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Sein Auto und sein Führerschein wurden sichergestellt.

Gegen 22.30 Uhr fiel der BMW einer Streifenwagenbesatzung an der Kreuzung Autobahnzubringer/An der Grenzpappel auf. Der 42-Jährige missachtete offensichtlich das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter über die Hannoversche Straße in Richtung Christernstraße. Die Polizisten gaben dem Mann das Signal anzuhalten, welches er jedoch ignorierte und stattdessen seine Fahrt durch Hemelingen fortsetzte. Auf seiner Flucht verursachte er mehrere Beinaheunfälle, die nur dank aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verhindert werden konnten. Auf der Hemelinger Heerstraße fuhr der 42-Jährige auf die Gegenfahrbahn, sodass andere Autofahrer auf den Geh- und Radweg ausweichen mussten. An der Ecke Osterhop/Hinter den Ellern bremste der Fahrer plötzlich und ohne ersichtlichen Grund so stark ab, dass der Streifenwagen auf den BMW auffuhr. Der Mann versuchte seine Flucht auch nach dem Zusammenstoß weiter fortzusetzen, konnten von den Polizisten jedoch daran gehindert werden. Als er mit seinem Fahrzeug nicht weiter kam, nahm er zu Fuß die Flucht auf. Die Beamten stellten den Flüchtigen wenige Meter weiter auf einem Garagenhof. Der 42-Jährige versuchte sich erfolglos gegen seine Festnahme zu wehren. Er wurde vorübergehend festgenommen.

Da der Verdacht besteht, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Sein Fahrzeug sowie sein Führerschein wurden sichergestellt.

Bei der anschließenden Überprüfung des Fluchtweges konnte festgestellt werden, dass vermutlich vier weitere Fahrzeuge durch den Flüchtenden beschädigt wurden. Aktuell beträgt die Schadenshöhe etwa 15.000 bis 20.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

