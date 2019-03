Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0214 --Überfall auf Supermarkt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, Hammersbecker Straße Zeit: 25.03.19, 20.20 Uhr

Am Montagabend wurde ein Discounter im Stadtteil Vegesack überfallen. Der Täter konnte mit seiner Beute unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 20.20 Uhr wollte ein ca. 20-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Hammersbecker Straße eine Flasche Traubenschorle kaufen. Als die 22 Jahre alte Kassiererin die Kasse öffnete, schlug ihr der Täter plötzlich gegen den Oberkörper. Anschließend langte er in die offene Kassenlade und ergriff mehrere Geldscheine. Geistesgegenwärtig versuchte die Angestellte noch den Deckel zuzuschlagen und klemmte dabei kurz die Hand des Mannes ein. Er konnte sich jedoch losreißen, rannte aus dem Geschäft und flüchtete mit einer geringe Menge Bargeld weiter in Richtung Georg-Gleistein-Straße.

Der Räuber soll etwa 20 Jahre alt, 170 - 180 cm groß und schlank sein. Er hatte einen Vollbart und im Gesicht auffällige blaue Flecken um die Augenpartie. Auf dem Kopf trug der Mann ein gelbes Basecap. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat den Mann im Bereich der Hammersbecker Straße vor, während oder nach dem Überfall beobachten können. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362 - 3888 jederzeit entgegen.

