Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0208--Einbrecher klingelt Sturm--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Kornstraße Zeit: 20.03.19, 10 Uhr

Am Mittwochvormittag versuchte ein Einbrecher in die Wohnung eines 27 Jahre alten Mieters in der Bremer Neustadt einzubrechen. Um in das Mehrparteienhaus zu gelangen, drückte der Täter auf sämtliche Klingeln. Ein Tatverdächtiger wurde gefasst.

Bewohner des Hauses in der Kornstraße ließen den Unbekannten schließlich in den Hausflur. Im Anschluss klingelte der fremde Mann an der Wohnungstür des 27-Jährigen, der jedoch nicht öffnete, weil er niemanden erwartete. Da dem Eindringling nach mehrmaligem Klingeln niemand die Tür öffnete, ging er davon aus, dass niemand zu Hause sei. Mit einem Brecheisen versuchte er nun, die Tür zu öffnen. Daraufhin riss der Mieter die Tür von innen auf und schlug den Ganoven in die Flucht.

Ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger konnte noch in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Das Brecheisen hatte er vermutlich auf dem Fluchtweg in einer Mülltonne entsorgt. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls eingeleitet.

