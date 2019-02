POL-HB: Nr.: 0141 --Beleidigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, Contrescarpe Zeit: 23.02.2019

Gestern Nachmittag erhielt die Polizei Bremen Kenntnis von einer Veröffentlichung der Bewegung "Nationalismus ist keine Alternative" (NIKA) auf der Internetseite indymedia.org. Der Veröffentlichung beigefügt ist ein Foto, in dem mehrere Personen ein beleidigendes Plakat zum Nachteil des Innensenators hochhalten und Pyrotechnik abbrennen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Samstagnachmittag um 14:40 Uhr veröffentlichte die NIKA einen Artikel auf der Homepage indymedia.org, in dem die Gruppe die "reaktionären Vorstellungen" von Sicherheit und Gefahrenabwehr des Innensenators anprangert. Das Schreiben nimmt weiter Bezug auf verschiedene Themen, die in den vergangenen Wochen medial und politisch diskutiert wurden. An diese Meldung angehängt ist ein Bild, das mehrere vermummte Personen zeigt, die ein rosafarbenes Banner mit einer beleidigenden Aufschrift hochhalten. Eine Person innerhalb der Personengruppe hält einen blau rauchenden Gegenstand in der Hand. Das Bild wurde offensichtlich vor dem Gebäude vom Senator für Inneres zur Tageszeit aufgenommen. Die Akteure befinden sich auf der Grünfläche zu den Wallanlagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Gebäudes. Die Polizei Bremen hat von Amtswegen Strafanzeigen wegen Beleidigung sowie den Verdacht wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gefertigt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Wer hat die Gruppe wann gesehen? Wer kann Hinweise zu einzelnen Personen dieser Gruppe geben? Wer hat sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht? Zeugen melden sich bitte umgehend beim Kriminaldauerdienst unter: 0421 362-3888.

