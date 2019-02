Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0140 --In Haft getanzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Steintor, Helenenstraße Zeit: 23.02.2019, gegen 03:20 Uhr

In der Nacht zu Samstag tanzten zwei Täter drei Personen aus Scheeßel an. Dabei bemerkte der 21-jährige Mann, dass die "Tänzer" sein Mobiltelefon entwendeten. Das Opfer und seine Freunde nahmen die Verfolgung der Tätergruppe auf. In der Römerstraße konnten die Täter mit Hilfe einer Streifenwagenbesatzung gefasst werden. Beide Täter wurden in Untersuchungshaft genommen.

Die drei Männer aus Scheeßel waren wegen einer Geburtstagsfeier im Steintor. Als sie in der Helenenstraße waren, kamen zwei Personen auf sie zu und begannen zu tanzen. Sie forderten die drei Männer im Alter zwischen 19 und 26 Jahren dabei auf, die Hände dabei hochzunehmen. Als sie dies taten, bemerkten die drei die Wegnahme des Mobiltelefons aus der Jackentasche des 21 Jährigen. Die beiden Täter (19 und 20 Jahre alt) flüchteten im Anschluss sofort. Die drei Scheeßeler nahmen die Verfolgung auf. In der Römerstraße hatten die drei Männer die beiden Tatverdächtigen eingeholt. Eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung bemerkte die Situation und schritt ein. Die Polizisten fanden das entwendete Smartphone zwischen zwei Mülltonnen direkt neben den Tätern auf. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen. Strafanzeigen wurden gefertigt und die Kriminalpolizei der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Beschuldigten.

Die Polizei rät: Das Telefon so mitnehmen, dass ein Taschendieb nicht leicht zugreifen kann. Unbekannten das Handy nicht zeigen. Die Frage nach der Uhrzeit, könnte zum Beispiel ein Trick sein, um einen Raub vorzubereiten. Unter der Rubrik "Präventionstipps für Smartphones" auf unserer Internetseite www.Polizei.Bremen.de klärt die Polizei über Sperr- und Sicherheitsfunktionen auf gibt Verhaltenstipps für Handynutzer.

