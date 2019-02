Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0114--Jugendliche Intensivtäter in Haft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland-Horn Zeit: November 2018

Nach zwei Raubtaten und einem Körperverletzungsdelikt in Oberneuland und Horn im November letzten Jahres konnte die Polizei zwei 15 und 16 Jahre alte Intensivtäter ermitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ ein Haftrichter Haftbefehle gegen sie. Die Polizei konnte im Verlauf der Woche beide Tatverdächtige festnehmen.

Zunächst gingen die beiden Beschuldigten einen 14 Jahre alter Schüler mittags auf einem Schulgelände an der Oberneulander Landstraße an. Anschließend attackierten sie ihn mit Faustschlägen gegen den Kopf und flüchteten. Der 14-Jährige erlitt Prellungen und eine blutende Wunde. Am Nachmittag traf das Duo dann vor einer Tiefgarage in der Universitätsallee auf zwei weitere Opfer. Unter Androhung von Gewalt zwangen sie die beiden 16-Jährigen zur Herausgabe ihrer Wertsachen und im weiteren Verlauf zu einer Geldauszahlung an einem Bankautomaten in Horn. Am Abend lockten sie einen 20-Jährigen auf einen Spielplatz in Oberneuland. Dieser wurde auf einer Parkbank sitzend aus dem Hinterhalt heraus mit einer Zaunlatte und einer Eisenstange von den beiden Tatverdächtigen niedergeschlagen. Anschließend nahmen sie sein Handy und Bargeld an sich. Der 20-Jährige erlitt eine blutende Verletzung am Hals. Die Täter konnten zunächst unerkannt flüchten.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Nach intensiver Ermittlungsarbeit konnten die bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen dingfest gemacht werden. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell