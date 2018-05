POL-HB: Nr.:0281 --Hochzeitskonvoi bremst Verkehr aus

Bremen (ots) -

Ort: Bremen, BAB 1 Höhe Anschlussstelle Hemelingen Zeit: 28.04.18, 16.30 Uhr

Ein Hochzeitskonvoi bremste am Samstagnachmittag auf der A1 den Verkehr aus. Nach Zeugenaussagen "besetzten" drei Autos die Fahrstreifen der Autobahn und reduzierten die Geschwindigkeit. Vor diesen drei Fahrzeugen pendelte ein Wagen in Schlangenlinien auf allen drei Fahrstreifen hin und her. Kurz darauf wurde der Konvoi von Polizeikräften gestoppt.

Ein Anrufer hatte dem Notruf der Bremer Polizei geschildert, wie ein mit Fahnen geschmückter und mit eingeschalteten Warnblinklichtern fahrender Autokonvoi auf der A1 in Richtung Osnabrück unterwegs war. Vor dem Konvoi fuhren drei Fahrzeuge darunter ein dunkelblauer BMW und "besetzten" alle drei Fahrstreifen. Sie bremsten den nachfolgenden Verkehr aus, so der Zeuge. Vor diesen Pkw soll ein schwarzer Mercedes der C-Klasse in Schlangenlinien über alle Fahrstreifen hin und her gependelt sein. Die Fahrzeuge konnten kurz darauf von Einsatzkräften in der Kattenturmer Heerstraße angehalten werden. Die Fahrer wurden überprüft und ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die am Samstagnachmittag auf dem Bremer Teilstück der A1 unterwegs waren. Die Verkehrsbereitschaft der Bremer Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0421 362 14850 Zeugenhinweise entgegen.

