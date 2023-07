POL-HA: Drogenfahrt in Altenhagen

Hagen (ots) - Am 29.07.2023 um 16.20 Uhr wurde ein 26-jähriger Autofahrer an der Straße Am Hauptbahnhof von der Polizei kontrolliert. Bei der Überprüfung begründete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Anzeige gegen ihn erstattet. ...

