POL-HA: Wache Haspe am 2. Februar telefonisch nicht erreichbar

Hagen-Haspe (ots)

Durch technische Arbeiten am Telefonsystem der Polizeiwache Haspe kann es am kommenden Mittwoch, 02.02.2022, im Zeitraum von 07:00 - 11:30 Uhr zu Störungen des Anschlusses kommen. Aus technischen Gründen können die Anrufe in dieser Zeit nicht umgeleitet werden. Bürger werden gebeten, sich bei Anliegen unter der 02331 986 0 (Vermittlung) zu melden. Im Notfall wählen Sie bitte die 110. (hir)

