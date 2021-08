Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach vermisstem 10-Jährigen

Hagen (ots)

Seit dem 06.08.2021 wird der 10-jährige Rasin G. aus einer Hilfeeinrichtung für Kinder und Jugendliche in Hagen vermisst. Er ließ sich unter einem Vorwand einen Abstellraum aufschließen, nahm dann absprachewidrig sein Fahrrad und ist seitdem mit dem Rad verschwunden. Es ist davon auszugehen, dass der unter Vormundschaft stehende Rasin von Verwandten dort in der Nähe abgeholt wurde. Es besteht der Verdacht, dass er sich nun bei Verwandten befindet, die ihren Lebensmittelpunkt in Menden haben. Rasin wird wie folgt beschrieben: Er ist zirka 140 cm groß und kräftig, hat dunkle Haare und war zuletzt mit einer Jeans und schwarzen Skaterschuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://url.nrw/4mV

