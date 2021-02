Polizei Hagen

POL-HA: Fünf Sachbeschädigungen durch Graffiti

Hagen (ots)

Unbekannte beschädigten in einem Zeitraum von Sonntag (14.02.2021), 15:00 Uhr bis Montag (15.02.2021), 10:10 Uhr mehrere Hausfassaden und Glasoberflächen in Altenhagen.

Ein Polizist bemerkte am Montagmorgen bei einer Fußstreife eine Sachbeschädigung in Form eines frischen Graffitischriftzugs in der Friedensstraße. Auf Nachschau stellte er dann vier weitere Sachbeschädigungen in gleicher Form auch in der Alleestraße fest. Bei dem Schriftzug handelt es sich um die Buchstaben "UWS" in roter Farbe. Bislang ergaben sich keine Täterhinweise. Die Unbekannten hinterließen hohen Sachschaden.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell