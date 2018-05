POL-HA: Pkw mit schwarzer Farbe besprüht

Hagen (ots) - Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag besprühten Unbekannte in der Jägerstraße einen geparkten Fiat. Der Halter bemerkte den Schaden gegen erst am Donnerstagnachmittag und erstattete eine Anzeige. Erst auf den zweiten Blick lassen sie die Schmierereien erkennen, da der Wagen ebenfalls schwarz lackiert ist. Die matte Sprühfarbe befindet sich auf dem Dach, den Kotflügeln, dem Kühlergrill, der Heckklappe und der hinteren Stoßstange. Hinweise im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung bitte an die 986 2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Ulrich Hanki

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell