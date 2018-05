POL-HA: Radfahrerin in Hohenlimburg leicht verletzt

Hagen (ots) - Direkt vor der Polizeiwache Hohenlimburg ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Gegen 14.40 Uhr wollte eine 58 Jahre alte Hyundai-Fahrerin den öffentlichen Parkplatz verlassen und in die Freiheitstraße einfahren. Dabei bemerkte sie zu spät die 41-jährige Radfahrerin, die auf dem Gehweg in Richtung Fußgängerzone unterwegs war. Die Frau kam zu Fall und geriet mit einem Fuß unter den rechten Vorderreifen des Pkws. Dadurch trug sie eine Verletzung davon, die sie nach der Unfallaufnahme medizinisch versorgen lassen wollte.

