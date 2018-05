POL-HA: Streifenwagen stoppen Drogenfahrt

Hagen (ots) - Gegen 19.00 Uhr meldeten Zeugen am Donnerstag einen verdächtigen Pkw aus dem Bereich der B54 zwischen Priorei und Dahl, ein 37 Jahre alter Mann sollte dort mit einem Opel unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs sein. In Dahl traf ein Streifenwagen auf das Fahrzeug, die Polizisten gaben deutliche Anhaltezeichen, aber der Fahrer flüchtete zunächst in die Ribbertstraße. In den umliegenden Straßen stoppte der augenscheinlich verwirrte Mann mehrfach und wenn die eingesetzten Beamten an seinen Wagen herantraten, setzte er unter starkem Beschleunigen insgesamt dreimal seine Fahrt fort. Erst durch den Einsatz zwei weiterer Streifenwagen gelang es, ihn im Markland so festzusetzen, dass ihn die Polizisten trotz Gegenwehr aus dem Pkw herausziehen konnten. Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit zogen die Beamten einen Rettungswagen für den Transport des Mannes in ein Krankenhaus zu. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheins erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt die Zwangseinweisung in die geschlossene Abteilung des Hospitals.

