POL-HA: VW Multivan an einen anderen Ort gebracht und durchsucht

Hagen (ots) - Heute (Freitag) bemerkte ein 70-jähriger Hagener gegen 04.00 Uhr einen schwarzen VW Multivan, der mit geöffneten Türen und geöffneter Schiebetür in der Straße Am Schlage abgestellt war. Das Fahrzeug wurde innen augenscheinlich durchwühlt. Die 55-jährige Besitzerin des Multivan gab an, den VW am Donnerstag gegen 19.00 Uhr im Birkenhain abgestellt zu haben. Nach den Ermittlungen der Polizei brachen bislang unbekannte Täter das Schloss der Fahrertür auf und versetzten das Fahrzeug vom Birkenhain in die Straße Am Schlage. Hier durchsuchten sie den Multivan. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Auto-Aufbrecher etwas mitgehen ließen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

