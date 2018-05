POL-HA: Professionelle Parfumdiebe festgenommen

Hagen (ots) - Ein Ladendetektiv stoppte am Donnerstagnachmittag die Serie von zwei jungen Frauen, die in einem Geschäft in der Fußgängerzone 18 Packungen Parfüm in ihre Taschen gesteckt hatten und ohne zu bezahlen nach draußen gingen. Vor der Parfümerie sprach der Zeuge die beiden Verdächtigen an, nahm sie mit ins Büro und zog die Polizei hinzu. Sie hatten Waren im Wert von 1730 Euro eingesteckt und der Detektiv gab gegenüber der alarmierten Polizei an, dass die beiden 24 und 29 Jahre alten Frauen bei zwei Taten im April und März bereits für jeweils über 2000 Euro Parfüm entwendet hätten, damals jedoch entkommen konnten. Die Verdächtigen haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik, sie schwiegen zu den Vorwürfen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgten die Festnahmen der augenscheinlich professionell vorgehenden Frauen. Sie kamen in das Polizeigewahrsam, die Kripo hat die weiteren Maßnahmen übernommen.

