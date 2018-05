POL-HA: Dieb mit roter Weste entwendet zwei Akkuschrauber

Hagen (ots) - Am Donnerstag führte ein 23-jähriger Zeuge Bauarbeiten in einem Ladenlokal auf der Freiheitstraße durch. Als er gegen 11.47 Uhr das Geschäft kurz verließ, betrat ein Mann die Baustelle. Der Mann griff zwei Akkuschrauber der Marke Makita und Gesamtwert von 520 Euro und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Dieb ist ca. 160 bis 170 cm groß. Zur Tatzeit war er mit einer Jeans und einer roten Weste, die auf der Rückseite mit einem Logo versehen ist, bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

