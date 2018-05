POL-HA: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten

Hagen (ots) - Bei einem Auffahrunfall in der Heinitzstraße verletzte sich am Donnerstagmorgen ein Autofahrer leicht. Gegen 06.25 Uhr bemerkte eine 44 Jahre alte Volkswagen-Fahrerin zu spät, dass vor ihr ein 41-jähriger Mann, ebenfalls in einem VW unterwegs, verkehrsbedingt anhalten musste. Sie prallte ins Heck des Vordermanns und der 41-Jährige zog sich leichte Blessuren zu. Nach der Unfallaufnahme wollte er selbständig einen Arzt aufsuchen. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Ulrich Hanki

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell