POL-HA: Weststraße nach Personenunfall komplett gesperrt

Hagen (ots) - Am Freitag, 02.03.2018, kam es zu einem Unfall in Vorhalle. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 06:50 Uhr eine 21-Jährige in ihrem Nissan die Weststraße aus Richtung Wetter hinab. Dort wollte sie nach links in die Ophauser Straße abbiegen und übersah vermutlich hier einen Audifahrer (55). Dieser fuhr die Weststraße in entgegen gesetzter Richtung. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Autofahrer, sowie die Beifahrerin (21) des Nissans leicht. Die Polizei sperrte die Weststraße in Richtung Wetter für eine Stunde komplett. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von zirka 10.000 Euro. Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell