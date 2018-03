POL-HA: Autofahrer fährt gegen mehrere Poller - Verdacht auf Rauschgiftkonsum

Hagen (ots) - Am Mittwoch befuhr ein 38-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda Fabia die Zehlendorfer Straße in Richtung Eduard-Müller-Straße. Gegen 15.30 Uhr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei Poller. An den Pollern und am Auto entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000,00 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 38-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ein Drogenvortest verlief positiv. Daher musste der Autofahrer die Polizei zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

