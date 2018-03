POL-HA: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Hagen (ots) - Am Mittwoch bemerkte der 67-jährige Betreiber einer Gaststätte auf der Fleyer Straße gegen 13.30 Uhr, dass die Seiteneingangstür seines Gasthauses mehrere Hebelspuren aufwies. Außerdem waren auch an einer Bürotür, die man innerhalb des Gebäudes von einer anderen Seite mühelos erreichen konnte, Hebelspuren erkennbar. Den Einbrechern gelang es jeweils nicht, die Türen aufzubrechen. Da die Hebelspuren am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr noch nicht vorhanden waren, dürften die Täter ihre Einbruchsversuche im Verlaufe der Nacht zum Mittwoch begangen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell