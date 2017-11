POL-HA: Frau auf Rollator von Krankentransport erfasst

Hagen (ots) - Am Donnerstag, 16.11.2017, kam es zu einem Unfall in der Badstraße. Gegen 10.00 Uhr brachten zwei Mitarbeiter eines Krankentransportunternehmens einen Patienten in seine Wohnung. Anschließend stiegen sie wieder in das Fahrzeug und setzten zurück, um weiterzufahren. Dabei übersah der 51-jährige Fahrer nach bisherigen Ermittlungen eine 81-jährige Hagenerin. Diese saß hinter dem Transportwagen auf ihrem Rollator. Durch den Aufprall stürzte sie und verletzte sich leicht. Der Fahrer rief die Feuerwehr, welche die Frau in ein Krankenhaus brachte. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 500 Euro. Die Polizei fertigte eine Unfallanzeige. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

