POL-MG: Staatsschutz ermittelt nach 18. Geburtstagsfeier

Mönchengladbach (ots) - Bislang Unbekannte haben zwischen Dienstag, 4. Juni, 18 Uhr und Mittwoch, 5. Juni, 6.50 Uhr an der Straße Reyerhütte in Hardterbroich-Pesch einen weißen Citroen Jumper gestohlen. Laut Angaben des 48-jährigen Besitzers hatte ein Mitarbeiter den Kleintransporter am Dienstagabend auf dem Seitenstreifen geparkt und abgeschlossen. Als sie am nächsten Morgen gemeinsam etwas aus dem Fahrzeug holen wollten, war dieses verschwunden. Die Polizei ...

