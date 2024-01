Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberischer Diebstahl einer Antifa-Fahne - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 25. Januar, kam es wie bereits berichtet im Nachgang zur Versammlung "Nie wieder ist jetzt!" gegen 20.30 Uhr zu einem Raubdelikt an der Hindenburgstraße. Etwa in Höhe der Einmündung Albertusstraße / Hindenburgstraße hat eine Gruppe von sieben bis acht Personen einen 18-Jährigen angegriffen und ihm eine Antifa-Fahne geraubt, die er dabei hatte.

Nach eigenen Angaben und Zeugenaussagen besuchte der 18-Jährige zunächst die Demonstration in der Innenstadt und führte dabei eine Antifa-Flagge mit sich. Nach dem Ende der Versammlung sei er dann die Hindenburgstraße in Richtung Hautbahnhof entlang gegangen. In Höhe der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Filiale habe er eine Gruppe von sieben bis acht männlichen Personen wahrgenommen. Bei den Personen habe es sich vermutlich um Jugendliche gehandelt, an denen er zunächst vorbeigegangen sei. Plötzlich habe er aber bemerkt, dass ihm seine mitgeführte Fahne entrissen worden sei. Er habe sich daraufhin umgedreht und sei dann unmittelbar von einer Person geschlagen und getreten worden. Anschließend sei die Gruppe mit der Fahne über die Albertusstraße in Richtung Steinmetzstraße weggerannt.

Zwei der Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Einer ist zwischen 16 und 18 Jahre alt und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze. Darunter war ein weißer Pullover erkennbar. Der andere war ebenfalls dunkel gekleidet und zwischen 14 und 20 Jahre alt. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen zur Untersuchung und weiteren Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen politischen Hintergrund der Tat.

Die Ermittler bitten namentlich noch nicht erfasste Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (jl)

