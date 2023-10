POL-MG: Fahrerflucht: Fahrer oder Fahrerin eines schwarzen BMWs gesucht

Mönchengladbach (ots) - An der Preyerstraße in Pongs hat am Freitag, 6. Oktober, um 15.05 Uhr eine 91-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto, an dessen Steuer ein 21-Jähriger saß, schwere Verletzungen erlitten. Laut Zeugenangaben war die 91-Jährige zuvor aus einem Linienbus gestiegen, der an der Preyerstraße gegenüber des Friedhofs ...

