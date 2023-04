Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geparktes Auto stark beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Mönchengladbach (ots)

An der Straße Reststrauch ist am Dienstag, 4. April, zwischen 6.30 Uhr und 23 Uhr, ein geparkter blauer VW Golf beschädigt worden.

Der Besitzer hatte den Wagen am Morgen in einer der Parkbuchten in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle abgestellt und am Abend bei Rückkehr die Schäden am vorderen linken Kotflügel, der Fahrertür und am linken Außenspiegel bemerkt.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang mit anschließender Fahrerflucht geben können. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell