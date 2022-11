Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche: Täter entwenden Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Montag, 31. Oktober und Dienstag, 1. November kam es zu zwei Einbrüchen im Stadtgebiet.

An der Straße Hermannswinkel in Odenkirchen verschafften sich Unbekannte zwischen Montag, 18.20 Uhr und Dienstag, 1.30 Uhr über die Rückseite gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus.

An der Heukenstraße in Giesenkirchen nutzten die Täter zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 19 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster, um in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen.

In beiden Fällen durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die an den zwei Tatorten zur angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell