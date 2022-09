Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Telekom-Mitarbeiter in Heyden

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer haben am Dienstag, 27. September, gegen 13.30 Uhr bei einer 92-jährigen Frau in Heyden geklingelt und sich als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben. Sie gaben mit Nachdruck an, die Anschlüsse in der Wohnung dringend überprüfen zu müssen. Die Seniorin ließ die vermeintlichen Techniker daraufhin in die Wohnung. Einer der Männer ging mit der Frau in das Wohnzimmer und stellte sich dort in den Türrahmen. Der zweite Verdächtige begab sich in das Schlafzimmer. Da ihr die Situation merkwürdig vorkam, verlangte die Seniorin von den Männern einen Identitätsnachweis. Den wollten ihr die Männer nicht zeigen und die 92-Jährige forderte sie deshalb dazu auf die Wohnung zu verlassen. Dem kam das Duo nach. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keine Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide Männer sprachen mit einem osteuropäischem Akzent und hatten eine dunkle Augenfarbe. Sie trugen an dem Tag gräulich/ gelbliche Arbeitshosen (Latzhosen), die auf der Brust mit einem Logo versehen waren und schwarze Applikationen an den Hosenbeinen aufwiesen. Einer der Männer war jung und eher klein und trug seine dunklen Haare glatt gekämmt. Der andere Mann war eher groß, wirkte wuchtig und hatte helle Haare.

Die Polizei Mönchengladbach warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Auch keine Handwerker oder sonstige Dienstleister, die Sie nicht selbst oder Ihnen Bekannte beauftragt haben. Bestellen Sie Unbekannte im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Zeugen, die an diesem Tag verdächtige Personen beobachtet oder bei denen ebenfalls angebliche Telekom-Mitarbeitern geklingelt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Mönchengladbach unter 02161-290 zu melden. (jl)

