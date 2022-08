POL-MG: Katalysator-Diebstahl in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 2. August, 21.40 Uhr, und Mittwoch, 3. August, 5.20 Uhr, haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Firma an der Straße "An der Eickesmühle" Bargeld gestohlen. Um in die Firmenräume zu gelangen, schlugen sie jeweils den Glaseinsatz zweier rückwärtig gelegener Türen des Bürokomplexes ein. Sie stahlen Bargeld in geringer vierstelliger Höhe und konnten anschließend unerkannt flüchten. Hinweise zu ...

