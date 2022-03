Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bargeld aus Praxiskasse gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 2. März, gegen 16.30 Uhr, ist es zu einem Diebstahl von Bargeld in einer Praxis an der Mühlenwallstraße in Rheindahlen gekommen.

Nach Angaben einer Angestellten, habe sie die offenstehende Geldkassette im Empfangsbereich der Praxis bemerkt, als sie aus einem Patientenzimmer zurückkehrte. Außerdem sei ihr ein Mann aufgefallen, der sich dort versteckte. Als sie die Tür verschließen wollte, damit der Unbekannte bis zum Eintreffen der Polizei nicht flüchten könne, habe dieser sie zur Seite geschubst und die Praxis in Richtung Hilderather Straße verlassen.

Der Mann erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag und kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, von schmaler Statur, kahlköpfig. Er trug dunkle Kleidung und soll insgesamt ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell