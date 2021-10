Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Garagendurchsuchung bei mutmaßlichem Akku-Dieb

Mönchengladbach (ots)

In Hardterbroich-Pesch hat die Polizei am Freitagmorgen, 01.10.2021, gegen 11 Uhr einen mutmaßlichen E-Bike-Akku-Dieb überführt. In der angemieteten Garage des 29-Jährigen entdeckten die Ermittler dabei nicht nur weitere Fahrradteile, sondern auch Betäubungsmittel und entsprechende Utensilien.

Durch einen Hinweis war die Polizei auf ein Verkaufsangebot für einen gestohlenen E-Bike-Akku aufmerksam geworden. Im Zuge der Ermittlungen geriet dann eine von dem 29-Jährigen angemietete Garage an der Oststraße in den Fokus. Bei einer daraufhin, nach richterlichem Beschluss, durchgeführten Durchsuchung der Garage, stellten die Beamten nicht nur weitere E-Bikes, E-Scooter und Fahrradakkus sicher, sondern auch Betäubungsmittel und entsprechende Utensilien in einer Kiste.

Gegen den 29-jährigen Mann wird jetzt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und besonders schweren Diebstahls ermittelt.(jl)

