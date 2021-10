Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 22-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hardterbroich-Pesch hat sich die 22-jährige Fahrerin eines E-Scooters am Sonntagabend, 03.10.2021, schwere Verletzungen zugezogen.

Die Frau fuhr gegen 19:20 Uhr entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung den Radweg der Korschenbroicher Straße in Richtung Lürrip entlang. An der Einmündung zur Straße Rahracker kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 64-jährigen Frau. Diese hatte die Straße Rahracker in Richtung Korschenbroicher Straße befahren. An der Einmündung zur Korschenbroicher Straße befindet sich ein Stoppschild. Ob die Fahrerin vor dem Unfall dort vollständig anhielt ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Durch den Zusammenprall stürzte die Fahrerin des E-Scooters auf die Straße und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.(jl)

