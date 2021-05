Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch in Gladbach

Mönchenglabdach (ots)

Bereits in der Zeit zwischen Donnerstag, 13. Mai, 19 Uhr und Freitag, 14. Mai, 7.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Geschäft auf der Steinmetzstraße eingebrochen.

Um in die Verkaufsräume zu gelangen hebelten sie zwei Türen gewaltsam auf. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten dann mitsamt Modeartikeln als Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

