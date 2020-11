Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher stehlen Zigarettenautomat

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Es muss in der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr und Donnerstag, 13.30 Uhr, gewesen sein, als Einbrecher sich gewaltsam an einer Sicherung und danach an der Eingangstür einer Gaststätte auf der Johannesstraße zu schaffen machten. So in das Innere gelangt, stahlen sie von dort einen kompletten Zigarettenautomaten.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell