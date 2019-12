Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Unfall: Opfer schwer verletzt - Autofahrer geflüchtet

Mönchengladbach (ots)

Ein 73-jähriger Fußgänger aus Mönchengladbach ist am Samstag gegen 16.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Poststraße / Trompeterallee schwer verletzt worden. Der Autofahrer, der ihn beim Linksabbiegen erfasst hatte, hielt zunächst an, entfernte sich dann aber doch von der Unfallstelle.

Nach Zeugenaussagen war der Autofahrer mit einem VW Touran auf der Trompeterstraße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Beim Linkabbiegen auf die Poststraße erfasste er den 73-Jährigen, der gerade bei Grünlicht die Fußgängerfurt in Richtung Süden nutzte. Der Fußgänger wurde von dem Wagen auf die Motorhaube geladen und stürzte dann auf die Straße.

Die Zeugen konnten sowohl Angaben zu dem Fahrzeug machen als auch eine Beschreibung des Fahrers liefern. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (ds)

