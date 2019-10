Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Korrigierte Pressemitteilung (Tatzeit): Weiterer Fall von "falschen Wasserwerkern"

Mönchengladbach (ots)

Wir berichteten bereits von Dieben, die eine 80jährige Seniorin auf der Bellerstraße als angebliche Mitarbeiter eines Wasserwerks in ihrer Wohnung bestohlen hatten. Nun wurde bekannt, dass es heute zu einem weiteren ähnlichen Vorfall in Odenkirchen gekommen ist, bei dem die Täter eine 71jährige Dame um Schmuck bestahlen.

Das ältere Ehepaar hatte sich in der Wohnung befunden, als es gegen 11.10 Uhr bei ihnen klingelte. Die 71jährige Frau öffnete die Tür und sah sich zwei Männern in blauen Handwerkeroveralls gegenüber. Sie gaben an, für die Stadt zu arbeiten und den Wasserdruck messen zu müssen.

Die Seniorin ließ sie ein, wonach einer der beiden Männer sofort zur Kellertreppe ging. Der andere verwickelte sie in ein Gespräch und betrat mit ihr zusammen die Wohnung. Zwar fragte die Dame nach einem Dienstausweis, der Mann aber verwies lediglich darauf, dass der Kollege im Keller diesen habe.

Er ging zusammen mit den Senioren in die Küche und das Badezimmer und "kontrollierte" dort die Wasserhähne. Während er die Wohnungstür offen gelassen hatte, schloss er die Tür des Badezimmers während der dortigen angeblichen Arbeiten. So konnten die späteren Opfer nicht mehr in den Flur schauen. Als der Unbekannte seine Arbeit beendet hatte, stand der Komplize, der angeblich im Keller war, schon wieder vor dem Haus und wartete.

Nachdem die "Handwerker" gegangen waren, stellte die 71-Jährige den Diebstahl von Schmuck aus einem der anderen Räume fest. Vermutlich hatte der zweite Mann unbemerkt die Wohnung betreten und nach Diebesgut gesucht während sein Mittäter das Ehepaar ablenkte.

Der Täter in der Wohnung wurde als ca. 1.70m großer, vermutlich deutscher Mann mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er trug einen blauen Handwerker-Overall und blaue Handschuhe. Der Mittäter hatte helle Haare und trug einen ebensolchen Overall.

Die Polizei fragt: Wem sind die Männer im dortigen Bereich aufgefallen? Wo sind sie gegebenenfalls sonst noch vorstellig geworden? Wer hat sie an oder in einem Fahrzeug gesehen? Jegliche Hinweise, die der Identifizierung der Täter dienlich sein könnten, bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

