Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Festnahmen nach versuchten Einbrüchen

Mönchengladbach (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagabend gegen 19:40 Uhr auf der Hindenburgstraße zwei Männer, die offensichtlich versuchten, in ein dortiges Mehrfamilienhaus einzubrechen, da sie an der Haustüre herumhebelten.

Als die Männer es nicht schafften, die Haustüre zu öffnen, gingen sie weiter, gefolgt von dem Zeugen, der sie weiter aus sicherer Entfernung beobachtete und zwischenzeitlich die Polizei informierte.

Von der Hindenburgstraße gingen die beiden Einbrecher nur wenige Meter weiter bis zum Bellstieg, blieben dort erneut an einem Mehrfamilienhaus stehen und versuchten wieder, die Haustüre aufzuhebeln.

Dabei wurden sie auf den Zeugen aufmerksam und flüchteten vom Ort.

Ihre Flucht war aber nur von kurzer Dauer, denn sie wurden noch in Tatortnähe von Polizeikräften angetroffen und festgenommen.

In einem von ihnen mitgeführten Rucksack wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

Die beiden im Raum Aachen wohnhaften Männer im Alter von 30 und 42 Jahren sind wegen Eigentumsdelikten bereits in Erscheinung getreten.

Daher wurden sie heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der für beide nach Würdigung des Sachverhalts die Untersuchungshaft anordnete.(jl)

