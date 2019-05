Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schon wieder Anrufe falscher Polizisten

Mönchengladbach (ots)

Im Laufe des heutigen Vormittags gingen wieder neun Anrufe bei älteren Mitbürgern ein, bei denen sich ein Mann als "Beamter des Einbruchsdezernats der Polizei" ausgab.

Es folgte die übliche Masche, nämlich dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch oder Raub gegeben hätte, bei dessen Bearbeitung man eine Liste, auch mit dem Namen des Angerufenen, fand. Man solle zur eignen Sicherheit Wertsachen bereit legen, die später von einem angeblichen Polizisten abgeholt würden.

Erfreulicherweise hatten der oder die Anrufer bisher in Mönchengladbach kein Glück, denn allen Angerufenen war die Masche bekannt. Sie beendeten die Gespräche und handelten goldrichtig, indem sie die richtige Polizei sofort informierten. An dieser Stelle mal ein großes Lob!

Und damit es so in Mönchengladbach bleibt, und auch weiterhin alle und vor allem ältere Mitbürger Bescheid wissen, rät die richtige Polizei dazu, sich niemals auf einen solchen Anruf einzulassen. Denn auf keinen Fall würde die Polizei so vorgehen. Es beginnt schon mit der oftmals im Telefon angezeigten Rufnummer 110. Diese Nummer ist falsch, wurde aus dem Internet generiert und soll die "Amtlichkeit" des Anrufers suggerieren. Sie ist nicht von der Polizei. Auch würde die Polizei niemals telefonisch Bankdaten oder Kontostände erfragen und schon gar nicht dazu auffordern, Schmuck, Bargeld und sonstige Wertgegenstände bereit zu legen, damit sie von einem Boten/angeblichen Kollegen abgeholt werden können.

Sollte jemand mit solchen Gesprächsinhalten anrufen, ist davon auszugehen, dass hier eine betrügerische Absicht dahintersteckt.

Ältere Familienmitglieder sollten von ihren Angehörigen über diese Vorgehensweisen informiert werden, damit sie nicht selber eines Tages das Opfer eines falschen Polizisten werden.

Für weitere Fragen und Informationen steht allen Bürgern das Kommissariat für Kriminalprävention unter Telefon 02161-290 zur Verfügung.(jl)

