Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe traten als Anbieter für Teppich- und Polsterreinigung auf

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag hat sich eine 78-jährige Mönchengladbacherin bei der Polizei gemeldet, um einen Trickdiebstahl anzuzeigen, der am 25.02.2019 in ihrer Wohnung an der Hohenzollernstraße geschah. Gegen 13.45 Uhr erhielt sie am Montag einen Anruf und ein Mann bot ihr Teppich- und Polsterreinigungsdienste an. Weil dies der Dame gelegen kam, ging sie auf das Angebot ein und etwa 10 Minuten später klingelte es schon an ihrer Tür. Zwei Männer führten dann Arbeiten aus, indem sie die Polster von ihrem Sofa abmontierten und reinigten. Als es um die Bezahlung ging, verlangten sie einen Betrag von 950 Euro. Im Beisein der beiden sah die Dame nach, wie viel Bargeld sie im Haus hatte. Weil es nicht reichte, fuhr sie mit den Unbekannten in einem dunklen Auto zu einer Bank, wo sie den geforderten Geldbetrag abhob und dann übergab. Nachdem die Verdächtigen sie wieder nach Hause gebracht hatten, stellte die 78-Jährige fest, dass ihr gesamtes Bargeld aus der Wohnung fehlte.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. 28 bis 35 Jahre alt, volles Gesicht, bekleidet mit einem dunkeln Herrenanzug, einem hellen Hemd und einer blauen Krawatte 2. Knochiges Gesicht, bekleidet mit Jeans und einem bunten Hemd

Der dunkle Wagen, mit dem die beiden unterwegs waren, soll ein älteres Fabrikat gewesen sein und die Städtekennung MA (Mannheim) gehabt haben.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell