POL-MG: Die Polizei fragt: Wem gehören diese Fahrräder?

Mönchengladbach (ots) - Am 27.11.2018 bemerkte eine aufmerksame Zeugin gegen 11.50 Uhr im Bereich Langfuhrweg zwei verdächtige Personen beim Abtransport dreier Fahrräder und verständigte die Polizei. Polizeibeamte konnten keine Personen mehr antreffen, jedoch die drei Räder in einer in der Nähe befindlichen Scheune sicherstellen. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Blue Label, ein beiges Damenrad der Marke Diamant und ein schwarz-weiß-grünes Mountainbike der Marke Macfine Rock. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass es sich um gestohlene Fahrräder handelt und sucht die Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zu der Herkunft machen können. Hinweise dazu bitte an die Rufnummer 02161 290. (ha)

