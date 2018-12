POL-MG: Zeuge ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag (02.12.2018) hat ein Zeuge drei Einbrecher in einem Geschäftsgebäude auf der Kaiserstraße auf frischer Tat ertappt, worauf diese die Flucht ergriffen. Verdächtige Geräusche an einer Tür zu einer Praxis für Physiotherapie im ersten Obergeschoss ließen den Zeugen um 17:30 Uhr aufmerksam werden. Als er von oben ins Treppenhaus schaute, konnte er sehen, wie drei Personen sich an der Praxistür zu schaffen machten. Nachdem er sich bemerkbar gemacht hatte, flüchteten die Verdächtigen aus dem Haus und rannten in die Albertusstraße davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Rufnummer 02161 290 entgegen. (ha)

