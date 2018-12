POL-MG: Einbrecher dringen in Imbiss ein

Mönchengladbach (ots) - Zu einen Einbruchversuch in einen nahezu leerstehenden Imbiss auf der Eickener Straße ist es am vergangenen Wochenende gekommen. In dem Zeitraum von Freitag, 21.00 Uhr bis Samstag, 10.00 Uhr beschädigten Unbekannte das Türschloss und drangen in den Verkaufsraum ein. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Tatrelevante Zeugenhinweise bitte an die Rufnummer 02161 290. (ha)

