POL-MG: Einbruch in Wohnung der Ex führt zur U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Am vergangenen Donnerstag kam es auf der Keplerstraße zu einem Wohnungseinbruch/Diebstahl in der Art, dass ein 34-Jähriger, der noch im Besitz des Wohnungsschlüssels seiner Ex-Freundin war, unberechtigter Weise in deren Wohnung eindrang.

Diese verwüstete er teilweise, indem er Mobiliar beschädigte. Zusätzlich stahl er ihr Schmuck und einen Laptop.

Der 34-Jährige konnte am vergangenen Freitag angetroffen und festgenommen werden.

Den von ihm gestohlenen Laptop hatte er bereits bei einem An- und Verkauf in Rheydt versetzt. Er konnte sichergestellt werden.

Da er seit der Trennung ohne festen Wohnsitz ist, wurde er am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der für ihn Untersuchungshaft anordnete.(jl)

