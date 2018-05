POL-MG: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit von Sonntag auf Montag gelangten Unbekannte in den Flur eines Mehrfamilienhauses auf der Leibnizstraße und brachen eine Wohnungstüre auf. Derzeit steht noch nicht abschließend fest, was entwendet wurde.

Auf der Wilhelm-Schiffer-Straße ereignete sich in der Zeit von Samstag bis Montag die gleiche Tat. Auch hier wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam geöffnet. Es gibt noch keine Hinweise auf die Täter.

Anwohner und sonstige Zeugen werden um Mitteilung gebeten, wenn sie entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben.

