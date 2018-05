POL-MG: Viele feierten friedlich in den Mai

Mönchengladbach (ots) - Im Stadtgebiet Mönchengladbach verliefen die Feierlichkeiten zum Tanz in den Mai insgesamt friedlich. In den bestens gefüllten Festzelten in Günhoven und Bettrath feierten die Besucher gut gelaunt in den Mai. Der vom Veranstalter eingesetzte Sicherheitsdienst hatten die wenigen Streitigkeiten schnell geregelt. Auch im sonstigen Stadtgebiet hatte die Polizei insgesamt nur mit wenigen Streitigkeiten und Vandalismus zu tun. Die starken Kräfte hatten die Lage jederzeit im Griff. Zwei Unbelehrbare setzten sich in den frühen Morgenstunden alkoholisiert an das Steuer ihres PKW. Einem Mönchengladbacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt, eine Neusserin erwartet ein teures Bußgeldverfahren.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 29 30

Fax: 02161/29 29 39

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell