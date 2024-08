Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Portemonnaie aus unverschlossenem Fahrzeug entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Borsigstraße;

Tatzeit: 21.08.2024, zwischen 12.00 Uhr und 13.25 Uhr;

Ein Unbekannter machte sich am Mittwoch an einem unverschlossenen Bulli in Stadtlohn zu schaffen. Das Fahrzeug hatte zwischen 12.00 Uhr und 13.25 Uhr an der Borsigstraße gestanden, wo der Täter einen Geldbeutel aus dem Inneren entwendete. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei appelliert erneut: "Schließen Sie Ihr Auto ab, wenn Sie es verlassen. Vergewissern Sie sich, dass alle Fenster geschlossen sind. Und lassen Sie keine wichtigen Gegenstände im Fahrzeug zurück. Denn auch nur kurzfristig unbeaufsichtigte Wertgegenstände sind für Langfinger oft leichte Beute." (ms)

